Серена Уильямс сенсационно проиграла 68-й ракетке мира на турнире в Парме
По стопам матери. Дочь Серены Уильямс тренируется играть в теннис
А ее наставник - Алексис Оганян
Серены Уильямс с дочерью / фото - AFP
Алексис Оганян, муж американской теннисистки Серены Уильямс, в своем Twitter опубликовал фото их дочери Олимпии, которая тренируется играть в теннис.
«Доброе утро. Готовлюсь к неизбежному превращению в папу теннисистки».
Good morning. I'm working on my inevitable evolution into TennisDad pic.twitter.com/38fmHrfiaY— AlexisOhanian.eth (@alexisohanian) May 21, 2021
Фанаты тепло приняли эту новость и предрекают Олимпии чемпионство в ТБШ.
Напомним, Серена Уильямс сенсационно проиграла 68-й ракетке мира на турнире в Парме.
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