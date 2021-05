По стопам матери. Дочь Серены Уильямс тренируется играть в теннис

Серены Уильямс с дочерью / фото - AFP

Алексис Оганян, муж американской теннисистки Серены Уильямс, в своем Twitter опубликовал фото их дочери Олимпии, которая тренируется играть в теннис.

Good morning. I'm working on my inevitable evolution into TennisDad pic.twitter.com/38fmHrfiaY