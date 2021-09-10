Стаховский и Молчанов поборются за титул на киевском «челленджере»

Украинцы вышли в финал парного турнира

Фото: ФТУ

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов вышли в финал парного турнира серии ATP Challenger Tour в Киеве, обыграв четвертых сеянных Джонатан Эйссери/Кантен Алис из Франции – 7:6(1), 6:4.

Матч продолжался 1 час и 28 минут. За это время Стаховский и Молчанов не выполнили ни одной подачи навылет, дважды ошиблись при вводе мяча в игру, а также реализовали 3 брейк-поинта. Их соперники сделали 1 эйс, допустили 3 двойные ошибки и выиграли 2 гейма на приеме.

В финале Стаховский и Молчанов встретятся с парой Орландо Луж/Александр Недовесов.

Напомним, в одиночном разряде Стаховский уступил во втором круге.