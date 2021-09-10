Стаховский зачехлил ракетку во втором круге челленджера в Киеве
Стаховский и Молчанов поборются за титул на киевском «челленджере»
Украинцы вышли в финал парного турнира
Фото: ФТУ
Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов вышли в финал парного турнира серии ATP Challenger Tour в Киеве, обыграв четвертых сеянных Джонатан Эйссери/Кантен Алис из Франции – 7:6(1), 6:4.
Матч продолжался 1 час и 28 минут. За это время Стаховский и Молчанов не выполнили ни одной подачи навылет, дважды ошиблись при вводе мяча в игру, а также реализовали 3 брейк-поинта. Их соперники сделали 1 эйс, допустили 3 двойные ошибки и выиграли 2 гейма на приеме.
В финале Стаховский и Молчанов встретятся с парой Орландо Луж/Александр Недовесов.
Напомним, в одиночном разряде Стаховский уступил во втором круге.
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