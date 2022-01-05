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Премьер-министр Австралии: «Джокович сразу улетит домой, если не докажет, что не может быть вакцинирован»

Скотт Моррисон высказался о допуске серба на AO
Теннис Grand Slam
13:52
Премьер-министр Австралии: «Джокович сразу улетит домой, если не докажет, что не может быть вакцинирован»
Скотт Моррисон / фото - Getty Images

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал новость о том, что Новак Джокович получил допуск на Australian Open.

В интервью пресс-службе турнира Моррисон заявил, что серб улетит домой, если не предоставит убедительных доказательств того, что не может быть вакцинирован.

«Я считаю, что любой человек, желающий въехать в Австралию, должен соблюдать наши требования для пересечения границы.

Если Новак Джокович не вакцинирован, тогда по прилету в Австралию он должен будет предоставить приемлемое доказательство того, что не может сделать прививку по медицинским причинам. И ему предоставят те же условия, что и полностью вакцинированным туристам. Если доказательство будет недостаточно убедительным, то он улетит домой следующим самолетом.

Для Новака Джоковича не должно быть никаких особых правил. Никаких».

Напомним, Пьер-Юг Эрбер считает, что Джокович не заслуживает теплого приема в Австралии.

 

Михаил Рыбак
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Новак Джокович Australian Open

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