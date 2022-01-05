Премьер-министр Австралии: «Джокович сразу улетит домой, если не докажет, что не может быть вакцинирован»

Скотт Моррисон / фото - Getty Images

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал новость о том, что Новак Джокович получил допуск на Australian Open.

В интервью пресс-службе турнира Моррисон заявил, что серб улетит домой, если не предоставит убедительных доказательств того, что не может быть вакцинирован.

Если Новак Джокович не вакцинирован, тогда по прилету в Австралию он должен будет предоставить приемлемое доказательство того, что не может сделать прививку по медицинским причинам. И ему предоставят те же условия, что и полностью вакцинированным туристам. Если доказательство будет недостаточно убедительным, то он улетит домой следующим самолетом.

Для Новака Джоковича не должно быть никаких особых правил. Никаких».