Президент Сербии: «Мы будем бороться за Джоковича»

Александр Вучич / фото - predsednik.rs

Президент Сербии Александр Вучич стал на сторону первой ракетки мира Новака Джоковича в конфликте с австралийскими властями.

Слова Вучича приводит ТАСС:

Нападки и давление на Новака Джоковича, гражданина Сербии, по непонятным нам причинам достигли таких размеров, что я не посчитал возможным не выступить и не сказать, что я об этом думаю и каким будет наш ответ Австралии на это. Если вы не хотели дать Джоковичу в 10-й раз победить на турнире в Мельбурне, почему вы сразу об этом не сказали? Зачем вы издеваетесь и мучаете не только его, но и его семью, и целую нацию? Вам это нужно, чтобы победить на каких-то выборах, понравиться своей общественности?

Мы будем бороться за Джоковича. Можете писать сотни отвратительных статей о нем, но он останется лучшим теннисистом всех времен. Сербия ответит вам, уважая международные правила и адекватное поведение страны».