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Президент WTA: «Китай шлет мне фальшивые письма от имени Пэн Шуай»

Саймон не верит, что позиция спортсменки могла так измениться
Теннис WTA
17:35
Президент WTA: «Китай шлет мне фальшивые письма от имени Пэн Шуай»
Стив Саймон / Фото: boxscorenews.com

Глава WTA Стив Саймон заявил, что ему из Китая приходят поддельные письма от Пэн Шуай.

Слова Саймона приводит Tennis Head:

Я уверен, что все письма Пэн Шуай сфабрикованы. Когда она выдвинула обвинения в ноябре, она назвала множество деталей. А теперь нам шлют фальшивые письма с ее подписью, которые не имеют ничего общего с ее позицией.

Напомним, что WTA отказалась от проведения турниров в Китае и Гонконге из-за ситуации с китаянкой.

Олег Шумейко-младший
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Пэн Шуай

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