ITF: «Шуай Пэн выдвинула очень серьезные обвинения, которые должны быть расследованы»
Президент WTA: «Китай шлет мне фальшивые письма от имени Пэн Шуай»
Саймон не верит, что позиция спортсменки могла так измениться
Стив Саймон / Фото: boxscorenews.com
Глава WTA Стив Саймон заявил, что ему из Китая приходят поддельные письма от Пэн Шуай.
Слова Саймона приводит Tennis Head:
Я уверен, что все письма Пэн Шуай сфабрикованы. Когда она выдвинула обвинения в ноябре, она назвала множество деталей. А теперь нам шлют фальшивые письма с ее подписью, которые не имеют ничего общего с ее позицией.
Напомним, что WTA отказалась от проведения турниров в Китае и Гонконге из-за ситуации с китаянкой.
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