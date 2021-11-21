Пропавшая китайская теннисистка в норме. По крайней мере, визуально

Пэн Шуай впервые появилась на публике после заявления о сексуальном насилии

Двукратная победительница турниров серии Большого шлема в парном разряде Пэн Шуай посетила финальный матч детского теннисного турнира в Пекине.

35-летняя теннисистка улыбалась и сфотогравировалась со всеми желающими. Визуально, Пэн Шуай выглядит абсолютно нормально, создается ощущение, что с ней все в порядке.

Video shot by my colleague Cui Meng at the National Tennis Center showing Peng Shuai signing signature on large-sized tennis balls at the opening ceremony of Junior Tennis Challenger Final, a way of inspiring more kids to play tennis as hobby and may also as career pic.twitter.com/Sbyj5V5a7Y — Qingqing_Chen (@qingqingparis) November 21, 2021

Напомним, в начале ноября Пэн Шуай в местной социальной сети написала о сексуальных домогательствах со стороны высокопоставленного китайского чиновника. Ее сообщение было удалено из Интернета через 20 минут после публикации, а саму теннисистку никто публично не видел вплоть до этого момента.