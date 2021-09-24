Радукану – о призовых за US Open: «Отдам их родителям, они разберутся»
Радукану рассталась с тренером, который привел ее к победе на US Open
Британская теннисистка нуждается в более опытном специалисте
Фото: Getty Images
18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану объявила о расставании с тренером Эндрю Ричардсоном. Слова 22-й ракетки мира приводит Telegraph:
«Мне нужен наставник с опытом. Нужен человек, который проходил через то, что меня беспокоит. Я пока что ничего не понимаю в Туре».
Радукану работала с Ричардсоном всего несколько месяцев: в период после Wimbledon и до завершения US Open. Под его руководством Эмма сенсационно выиграла Открытый чемпионат США.
Ранее теннисистка рассказала, куда потратит деньги, заработанные на US Open.
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