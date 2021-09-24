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Радукану рассталась с тренером, который привел ее к победе на US Open

Британская теннисистка нуждается в более опытном специалисте
Теннис WTA
17:22
Радукану рассталась с тренером, который привел ее к победе на US Open
Фото: Getty Images

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану объявила о расставании с тренером Эндрю Ричардсоном. Слова 22-й ракетки мира приводит Telegraph:

«Мне нужен наставник с опытом. Нужен человек, который проходил через то, что меня беспокоит. Я пока что ничего не понимаю в Туре».

Радукану работала с Ричардсоном всего несколько месяцев: в период после Wimbledon и до завершения US Open. Под его руководством Эмма сенсационно выиграла Открытый чемпионат США.

Ранее теннисистка рассказала, куда потратит деньги, заработанные на US Open.

Сергей Остапенко
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