Радукану рассталась с тренером, который привел ее к победе на US Open
Радукану выступит на турнире в Линце. Шансы на Итоговый остаются
Соревнования пройдут с 8 по 14 ноября
Эмма Радукану / Фото - tennis365.com22-я ракетка мира, британская теннисистка Эмма Радукану сыграет на турнире в Линце (Австрия), который пройдет с 8 по 14 ноября.
Категория этих соревнований – WTA 250. Даты турнира пересекаются с Итоговым турниром WTA в Мексике.
Отметим, что британка сохраняет шансы попасть на Итоговый.
Накануне Радукану объявила о расставании с тренером Эндрю Ричардсоном.
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