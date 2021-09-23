Федерер: «Джокович в этом году показал поистине выдающиеся результаты»
Роддик: «Не завидую успеху Федерера, скорее, той легкости, с которой он справляется со статусом величайшего»
Американец проиграл швейцарцу почти все важные финалы в карьере
Фото: Tennis World USA
Победитель одного турнира серии Большого шлема, а также бывшая первая ракетка мира Энди Роддик поделился мнением о Роджере Федерере. Слова американца приводит Tennis World USA:
«Роджер Федерер – лучший и в защите, и в атаке. Как ему противостоять? К тому же его обожают во всем мире, и он говорит на 17 языках. Его волосы выглядят невероятно, и он не потеет.
Я не завидую его успеху, скорее, той легкости, с которой он справляется со статусом величайшего теннисиста в истории».
Федерер трижды обыгрывал Роддика в финалах Wimbledon.
Недавно Федерер рассказал, как изменятся принципы тенниса в будущем.
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