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Россия переиграла Италию и вышла в полуфинал ATP Cup

Медведев и Сафиуллин принесли победу своей команде
Теннис ATP
12:00
Россия переиграла Италию и вышла в полуфинал ATP Cup
Медведев и Сафиуллин / Фото - gotennis.ru
Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин выиграли парную встречу против итальянцев Маттео Берреттини и Янника Синнера на турнире ATP Cup. Матч закончился со счетом 5:7, 6:4, [10:5] в пользу россиян.

Матч продлился 1 час 45 минут. В активе Медведева и Сафиуллина три эйса и ни одной двойной ошибки. Российские теннисисты реализовали два брейк-пойнта из четырех. У их соперников две подачи навылет и одна двойная ошибка, они успешно использовали два брейк-пойнта из шести. 

Россия заняла первое место в своей группе и вышла в полуфинал, победив Италию со счетом 2:1. Ранее в матчевой встрече Россия – Италия Сафиуллин проиграл Синнеру со счетом 6:7 (6:8), 3:6, а Медведев взял верх над Берреттини – 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.

Соперник России по полуфиналу станет известен позже. В другом полуфинале встретятся Испания и Польша.

Владимир Кириченко
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Теги

ATP Cup Даниил Медведев Маттео Берреттини Янник Синнер

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