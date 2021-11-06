Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняБудущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира

Россия выиграла Кубок Билли Джин Кинг

Для выяснения чемпиона не понадобился парный матч
Теннис Кубок Билли Джин Кинг
21:45
Россия выиграла Кубок Билли Джин Кинг

Сборная России выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

В финале россиянки обыграли Швейцарию. После победы Дарьи Касаткиной, второе очко России принесла Людмила Самсонова, обыгравшая олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич – 3:6, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 2 часа и 27 минут. За это время Самсонова выполнила 6 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и выиграла 3 гейма на приеме. В свою очередь Бенчич сделала 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки, а также реализовала 2 брейк-поинта.



Таким образом, Россия досрочно обыграла Швейцарию, поэтому для выяснения чемпиона турнира не понадобился парный матч.
Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости: Теннис

Россия выиграла Кубок Билли Джин Кинг
Россия выиграла Кубок Билли Джин Кинг
Кубок Билли Джин Кинг
21:45
Медведев разобрался со Зверевым. В Париже нас ждет повторение финала US Open
Медведев разобрался со Зверевым. В Париже нас ждет повторение финала US Open
ATP
19:32
Россия повела в счет против Швейцарии в финале Кубка Билли Джин Кинг
Россия повела в счет против Швейцарии в финале Кубка Билли Джин Кинг
Кубок Билли Джин Кинг
19:07
Джокович обеспечил себе первое место в рейтинге по итогам года
Джокович обеспечил себе первое место в рейтинге по итогам года
ATP
18:18
Джокович в двухчасовом триллере прошел Хуркача и стал финалистом турнира в Париже
Джокович в двухчасовом триллере прошел Хуркача и стал финалистом турнира в Париже
ATP
17:35
Цуренко отдала сопернице только три гейма и вышла в финал квалификации турнира в Линце
Цуренко отдала сопернице только три гейма и вышла в финал квалификации турнира в Линце
WTA
16:29
Козлова успешно стартовала в квалификации последнего турнира в сезоне
Козлова успешно стартовала в квалификации последнего турнира в сезоне
WTA
15:52
Сборная Украины узнала соперника по квалификации финала Кубка Билли Джин Кинг-2022
Сборная Украины узнала соперника по квалификации финала Кубка Билли Джин Кинг-2022
Кубок Билли Джин Кинг
15:41
Цуренко и Козлова примут участие в квалификации турнира WTA в Линце
Цуренко и Козлова примут участие в квалификации турнира WTA в Линце
WTA
11:42
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 11:52
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 октября 11:59
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
5
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
20:46
Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
Бокс Профессиональный бокс
31 октября 17:08
7
Все новости