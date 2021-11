Россия выиграла Кубок Билли Джин Кинг

Сборная России выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

В финале россиянки обыграли Швейцарию. После победы Дарьи Касаткиной, второе очко России принесла Людмила Самсонова, обыгравшая олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич – 3:6, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 2 часа и 27 минут. За это время Самсонова выполнила 6 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и выиграла 3 гейма на приеме. В свою очередь Бенчич сделала 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки, а также реализовала 2 брейк-поинта.

