Россиянин вне себя от ярости. Медведев орет на арбитра из-за подсказок Циципасу в полуфинале Australian Open

Фото: twitter.com/RolexPMasters

Вторая ракетка мирового рейтинга Даниил Медведев играет полуфинальный матч Australian Open со Стефаносом Циципасом (на данный момент 1:1 по партиям).



В конце второго сета произошла, так называемая, туалетная пауза, которая в теннисном сообществе уже крепко связана с греком. Россиянин был возмущен тем, что Циципас может получать подсказки от своего тренера и начал разговор с судьей на повышенном тоне:

„Look at me, I‘m talking to you“, „Are you mad?“, „How can you be so bad?“ - just wow #AusOpen #medvedev #Tsitsipas #AustralianOpen2022 @Eurosport_DE pic.twitter.com/utkZtSabCv

Medvedev before leaving the court:



"You understand, right? If you don't [give him a coaching warning], you are - how can I say it - a small cat."



A.



Small.



Cat. pic.twitter.com/2650GypYHh