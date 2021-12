Рублев испытал большие трудности, но все же вывел Россию вперед в матче с Швецией на Кубке Дэвиса

Андрей Рублев / Фото: twitter.com/DavisCup

Пятая ракетка мира Андрей Рублев добыл непростую победу на старте противостояния сборных России и Швеции на Кубке Дэвиса, обыграв Элиаса Имера (ATP, 171) 6:2, 5:7, 7:6 (3).



Встреча продлилась более двух часов. Россиянин сделал 8 эйсов, допустил одну «двойную» и реализовал 4 брейк-поинта из пяти. Отметим, что в третьем сете Андрею не удалось реализовать ни одной возможности из семи, чтобы забрать гейм на подаче соперника. В свою очередь Элиас 12 раз подал навылет, 6 раз ошибся при подаче и сделал 3 брейка. Это была первая очная встреча теннисистов.

Rublev SURVIVES @AndreyRublev97 fights off a superb effort from Elias Ymer 6-2 5-7 7-6(3) to put RTF in the lead against Sweden!#DavisCupFinals #byRakuten pic.twitter.com/cQdTUq2n2N