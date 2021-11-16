Циципас: «Еще никогда не видел, чтобы Рублев так хорошо подавал»
Рублев: «Надеюсь, в матче с Джоковичем возьму хоть пару геймов»
В своем стартовом матче на Итоговом россиянин обыграл Циципаса
Андрей Рублев / фото - Getty Images
Пятая ракетка мирового рейтинга Андрей Рублев в интервью пресс-службе ATP поделился ожиданиями от своего предстоящего матча Итогового турнира, в котором ему предстоит сыграть с Новаком Джоковичем.
«Уже решено, что я буду играть с Новаком, и сказать особо нечего. Он один из величайших игроков в истории, поэтому я даже не знаю, что сказать. Я надеюсь, что выиграю пару геймов, но на самом деле единственное, что я могу, – верить в себя и выкладываться по полной».
Напомним, в стартовом матче Рублев обыграл Стефаноса Циципаса.
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