Какой путь к финалу US Open прошли Джокович и Медведев
Рублев – о финале US Open: «С такими, как Новак, нельзя показывать негативные эмоции или слабину»
Россиянин верит, что Медведев способен обыграть первую ракетку мира
12 сентября 19:00
Андрей Рублев / фото - Getty Images
Седьмая ракетка мира Андрей Рублев перед финалом US Open между россиянином Даниилом Медведевым и первой ракеткой мира Новаком Джоковичем рассказал, нужно ли прятать свои эмоции от серба.
«Нет, нужно не эмоции прятать. Психи, да. Эмоции не нужно прятать, но они должны быть только позитивными. Нельзя показывать негатив или слабину с такими, как Новак. Ты можешь играть с ним на одном уровне, но если он увидит, что ты показал слабину, это станет ключевым моментом».
Бывшая третья ракетка мира Доминик Тим прокомментировал финал US Open.
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