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Рууд: «Чувствую себя виноватым, что Стаховскому пришлось так заканчивать»

Лидер сборной Норвегии рад победе над Украиной в Кубке Дэвиса
Теннис Кубок Дэвиса
11:30
Рууд: «Чувствую себя виноватым, что Стаховскому пришлось так заканчивать»
Каспер Рууд / фото - ФТУ

Лидер сборной Норвегии по теннису Каспер Рууд прокомментировал победу над украинцем Сергеем Стаховским на тай-брейке третьего сета в матче Кубка Дэвиса (3:1).

Ожидали ли вы такого сложного матча против Сергея Стаховского?

«Мы все знаем, что это отличной игрок, у которого была прекрасная карьера. Я не знал, но только что услышал, что это был его последний матч за сборную. Чувствую себя даже немного виноватым, что ему пришлось вот так заканчивать. Но, в то же время, я рад за свою страну.

Я видел игры Сергея по телевизору на протяжении многих лет. Продолжительное время он был в топ-100, в топ-50. Больше всего, конечно, помню его победу над Федерером на центральном корте Уимблдона. Когда ты обыгрываешь Федерера на таком турнире – это значит, что ты выдающийся игрок.

Сегодня Стаховский удивил тем, насколько он хорошо подавал, как играл у сетки и с лета. Меня это раздражало во время матча, поэтому я неимоверно рад, что добыл победу».

Что вы можете сказать о стиле игры Сергея? Сейчас в Туре уже практически не осталось подобных игроков.

«Да, новое поколение играет в другой теннис. Для меня это был большой вызов. Это был один из самых сложных оппонентов, потому что когда у таких теннисистов идет игра и они находят нужный ритм, очень сложно затягивать розыгрыши. Когда у тебя идет и подача, и игра с лета, очень легко быстро набирать очки в несколько ударов. Не нужно столько бегать по корту, как это приходится делать мне. Это не совсем тот стиль, против которого я бы хотел играть, но это очень круто смотрится по телевизору».

Сергей Стаховский прокомментировал проигранный матч Кубка Дэвиса против восьмой ракетки мира норвежца Каспера Рууда.

Источник: sport.ua Рене Тер Велде
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Каспер Рууд Сергей Стаховский

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