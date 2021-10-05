Рууд: «На Итоговый попадут сильнейшие. Расслабляться пока нельзя»

Норвежец – о борьбе за выход на решающий турнир сезона

Каспер Рууд / фото - Getty Images

10-я ракетка мира, норвежец Каспер Рууд рассказал о борьбе за попадание на Итоговый турнир ATP, а также назвал имена главных его соперников. Цитирует Рууда портал Tennis Majors.

«Знаю, что сейчас я нахожусь в Топ-8 Чемпионской гонки АТР. Синнер, Гуркач и я завоевали по титулу за последние пару недель. У нас очень жесткая конкуренция. Вероятно, мы втроем и разыграем две оставшиеся путевки в Турин. Впереди нас ждут два Masters и крупные соревнования в Вене, так что расслабляться нельзя. Мне кажется, что борьба и должна быть такой плотной. В конечном счете, на Итоговый попадут сильнейшие. Здорово, что я победил на еще одном турнире и остаюсь в гонке».

Напомним, Рууд победил на турнире в Сан-Диего.