Фото: пресс-служба турнира

Норвежский теннисист Каспер Рууд стал чемпионом грунтового турнира АТР-250 в Бостаде, обыграв дебютанта финальных матчей на таком уровне Федерико Корию – 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час и 28 минут. За это время Рууд выполнил 3 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 5 геймов на приеме. Его соперник не сделал ни одного эйса, 3 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 2 брейк-поинта.

Рууд выиграл второй титул в сезоне и третий в карьере. С новой недели 22-летний теннисист повторит свой лучший рейтинг – 14-е место.

Интересный факт: 26-ть лет назад отец Рууда проиграл в финале этого турнира.

"The Ruud family can finally bring the trophy home to Norway."



26 years after his father finished as runner-up, @CasperRuud98 goes one better at the #NordeaOpen pic.twitter.com/RawUONteZE