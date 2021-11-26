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Сачко неудачно дебютировал на Кубке Дэвиса

Сборная Украины потерпела второе поражение от команды Норвегии
Теннис Кубок Дэвиса
26 ноября 22:05
Сачко неудачно дебютировал на Кубке Дэвиса
Фото: ФТУ

Украинский теннисист Виталий Сачко в рамках Кубка Дэвиса в двух сетах уступил представителю Норвегии Касперу Рууду со счетом 6:3, 6:2.

Матч длился 80 минут. Сачко совершил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и выиграл четыре из восьми геймов на своей подаче.

Первая ракетка Украины Илья Марченко потерпел поражение в стартовом поединке Кубка Дэвиса.

Рене Тер Велде
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Теги

Виталий Сачко Каспер Рууд

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