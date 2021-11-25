Сачко: «Постараюсь перенести опыт игры с Тимом на матч с Руудом»

Виталий Сачко / Фото: ФТУ

Виталий Сачко поделился мнением с ФТУ о предстоящих матчах в одиночном разряде против сборной Норвегии на Кубке Дэвиса:



С Дурасовичем я уже играл. Выиграл в двух сетах. Но он умеет играть, у него хорошие удары. В тот раз мне повезло, ведь я был сильнее его в ментальном плане.

Тяжело сказать, за счет чего я могу обыграть Рууда. Он все-таки в топ-10 ATP. У меня был очень хороший опыт против Доминика Тима, когда он выиграл US Open. Помню, с какими эмоциями выходил на игру. Постараюсь перенести тот опыт и показать такую же игру с Каспером. Хочу показать все, что я могу, а там уже посмотрим.