Сачко уступил в четвертьфинале турнира в Италии

Украинский теннисист проиграл 244 ракетке мира

Фото: ФТУ

Украинский теннисист Виталий Сачко завершил выступление на турнире серии ATP Challenger Tour в Ортизеи, Италия, уступив в четвертьфинале 244-й ракетке мира Мирзе Башичу – 6:7(3), 6:3, 2:6.

Матч продолжался 1 час и 49 минут. За это время Сачко выполнил 7 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и выиграл один гейм на приеме. Его соперник сделал 7 эйсов, 4 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 2 брейк-поинта.

С новой недели Сачко войдет в топ-240 одиночного рейтинга АТР, обновив личный рекорд.

Напомним, в первом круге 24-летний украинец обыграл бывшего игрока топ-10.