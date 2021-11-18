Сачко зачехлил ракетку на турнире в По

Украинец уверенно выиграл первый сет, но следующие без шансов проиграл





Виталий Сачко / Фото: btu.org.ua

Во втором круге челленджера во французском По украинец Виталий Сачко (ATP 238) проиграл американцу Максиму Кресси (ATP 124) со счетом 6:0, 1:6, 1:6.



Матч продлился 104 минуты, в течение которой Сачко не подал ни одного эйса, тогда как соперник семь раз подавал навылет. При этом, теннисисты допустили по четыре двойные ошибки.

Также Сачко реализовал четыре из двенадцати брейков против шести из восьми у соперника.

Напомним, ранее в четвертьфинал турнира в По вышел украинец Сергей Стаховский.