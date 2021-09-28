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Самый безумный последний гейм в истории? На турнире в Софии игрок выиграл матч только с десятого матч-бола
Маркус Хирон сумел преодолеть все трудности и дожать соперника
Фото: Getty Images
На турнире серии АТР-250 в Софии американец Маркус Хирон и испанец Хауме Мунар сыграли, возможно, самый безумный последний гейм в истории. Хорошо, не в истории, но, как минимум, в этом году.
В третьем сете Хирон подавал на матч при счете 5:4. Для того, чтобы выиграть встречу американцу понадобилось целых десять матч-болов! Периодически Мунар отыгрывал абсолютно невероятные мячи, а иногда «лажал» Хирон.
Видеообзор последнего гейма:
Напомним, на турнире в Софии также выступит украинский теннисист Илья Марченко, который накануне узнал соперника по первому кругу.
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