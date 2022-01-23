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Тема дняВсе украинцы в рейтингах топовых боксерских организаций. IBF, WBC, WBO, WBA – где и на каких позициях

Шаповалов – о четвертьфинале AO против Надаля: «Это точно будет долгая битва»

В матче четвертого круга канадский теннисист выбил из турнира Александра Зверева
Теннис Grand Slam
22:59
Шаповалов – о четвертьфинале AO против Надаля: «Это точно будет долгая битва»
Денис Шаповалов / фото - Getty Images

14-я ракетка мира Денис Шаповалов поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала Australian Open, в котором ему предстоит сыграть против Рафаэля Надаля. Слова Шаповалова приводит пресс-служба турнира.

«Это точно будет долгая битва. Да, Рафа втягивает соперников в затяжные розыгрыши, отлично защищается и хорошо использует свои сильные качества.

Так что я должен стараться играть в свой теннис, сохранять терпение, бороться за каждое очко и использовать шансы, когда я смогу действовать агрессивно».

Напомним, свою путевку в четвертьфинал Шаповалов вырвал из рук Александра Зверева.

Михаил Рыбак
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Теги

Денис Шаповалов Australian Open Рафаэль Надаль Александр Зверев

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