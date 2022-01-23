Барти без особых проблем вышла во вторую неделю Australian Open
Шаповалов – о четвертьфинале AO против Надаля: «Это точно будет долгая битва»
В матче четвертого круга канадский теннисист выбил из турнира Александра Зверева
22:59
Денис Шаповалов / фото - Getty Images
14-я ракетка мира Денис Шаповалов поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала Australian Open, в котором ему предстоит сыграть против Рафаэля Надаля. Слова Шаповалова приводит пресс-служба турнира.
«Это точно будет долгая битва. Да, Рафа втягивает соперников в затяжные розыгрыши, отлично защищается и хорошо использует свои сильные качества.
Так что я должен стараться играть в свой теннис, сохранять терпение, бороться за каждое очко и использовать шансы, когда я смогу действовать агрессивно».
Напомним, свою путевку в четвертьфинал Шаповалов вырвал из рук Александра Зверева.
Комментарии 0