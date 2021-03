Шварцман сенсационно проиграл сопернику из второй сотни рейтинга АТР

Диего Шварцман / фото - Getty Images

Итальянский теннисист с 120-й строчки рейтинга ATP Лоренцо Мусетти обыграл в стартовом матче турнира в Акапулько, Мексика, 9-ю ракетку мира Диего Шварцмана со счетом 6:3, 2:6, 6:4.

Для 19-летнего итальянца это первая победа над соперником из первой десятки. Теннисисты провели на корте почти 2,5 часа. Мусетти оформил 6 эйсов и допустил 4 двойные ошибки. Аргентинец ни разу не подал навылет.

The magical muse!



In his first match against a Top 10 player, @lorenzomusetti_ stuns World No.9 Diego Schwartzman 6-3 2-6 6-4 in Acapulco. #AMT2021 pic.twitter.com/OXoSMgj0ND