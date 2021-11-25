Украинка Снигур обыграла третью сеяную на старте турнира в Дубае
Снигур вышла в полуфинал турнира в Дубае
Украинка потратила три сета на соперницу из Словакии
Дарья Снигур / Фото: Большой Теннис Украины
На турнире ITF в Дубае украинка Дарья Снигур вышла в полуфинал, обыграв словачку Викторию Кузьмову со счетом 6:3, 6:7, 6:0.
Матч продлился 109 минут, в течение которых Снигур подала три эйса против восьми у соперницы. При этом, украинка сделала пять двойных ошибок, тогда как ее оппонентка восемь.
Также Снигур реализовала 9 из 16 брейков против 4 из 13 у словачки.Напомним, ранее с турнира в Дубае снялась украинка Леся Цуренко.
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