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Снигур вышла в полуфинал турнира в Дубае

Украинка потратила три сета на соперницу из Словакии

Теннис WTA
25 ноября 14:38
Снигур вышла в полуфинал турнира в Дубае
Дарья Снигур / Фото: Большой Теннис Украины

На турнире ITF в Дубае украинка Дарья Снигур вышла в полуфинал, обыграв словачку Викторию Кузьмову со счетом 6:3, 6:7, 6:0.

Матч продлился 109 минут, в течение которых Снигур подала три эйса против восьми у соперницы. При этом, украинка сделала пять двойных ошибок, тогда как ее оппонентка восемь.

Также Снигур реализовала 9 из 16 брейков против 4 из 13 у словачки.

Напомним, ранее с турнира в Дубае снялась украинка Леся Цуренко.
Карен Агабекян
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