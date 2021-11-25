Снигур вышла в полуфинал турнира в Дубае

Украинка потратила три сета на соперницу из Словакии





Дарья Снигур / Фото: Большой Теннис Украины

На турнире ITF в Дубае украинка Дарья Снигур вышла в полуфинал, обыграв словачку Викторию Кузьмову со счетом 6:3, 6:7, 6:0.



Матч продлился 109 минут, в течение которых Снигур подала три эйса против восьми у соперницы. При этом, украинка сделала пять двойных ошибок, тогда как ее оппонентка восемь.

Также Снигур реализовала 9 из 16 брейков против 4 из 13 у словачки.