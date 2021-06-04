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Соболенко неожиданно проиграла Павлюченковой и вылетела с Roland Garros
Белоруска прекратила борьбу на стадии третьего раунда турнира во Франции
14:23
Арина Соболенко / Фото - eurosport32-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сенсационно преодолела барьер третьего раунда Roland Garros, переиграв белоруску Арину Соболенко со счетом 6:4, 2:6, 6:0.
Матч продлился 1 час 37 минут. За это время Павлюченкова оформила пять брейков и два эйса, дважды ошибившись при подаче. В свою очередь, 4-я ракетка мира Соболенко три раза брала подачу соперницы, совершила шесть эйсов и восемь двойных ошибок.
Ранее счет в личных встречах теннисисток был равным – 1:1.
В 1/8 финала турнира во Франции Павлюченкова встретится либо с белоруской Викторией Азаренко, либо с американкой Мэдисон Киз.
Накануне российская теннисистка Яна Сизикова была задержана правоохранительными органами Франции после матча парного разряда на Roland Garros.
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