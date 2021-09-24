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Соболенко, Плишкова, Кенин и компания – снялись с турнира в Чикаго

Их заменят другие представительницы женского Тура
Теннис WTA
12:44
Соболенко, Плишкова, Кенин и компания – снялись с турнира в Чикаго
Арина Соболенко / Фото - WTA
Целый ряд топовых теннисисток снялся с турнира WTA 500 в Чикаго, который запланирован в период с 27 сентября по 3 октября.

На американских кортах не сыграют Арина Соболенко, Каролина Плишкова, София Кенин, Кори Гауфф, Дарья Касаткина, Сорана Кырстя, Петра Мартич, Хизер Уотсон, Йоханна Конта и Елена Веснина.

В основной сетке турнира их заменят Слоан Стивенс, Андрес Петкович, Энн Ли, Кайя Канепи, Аманда Анисимова, Мэдисон Бренгл, Мария Осорио, Се Су-Вей, Мари Бузкова и Александра Соснович.

А тем временем датская теннисистка Каролин Возняцки сообщила, что намерена завершить карьеру и провести прощальный матч в Копенгагене.
Источник: gotennis.ru Владимир Кириченко
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Чикаго (WTA)

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