Барти, Соболенко и Крейчикова квалифицировались на Итоговый турнир WTA
Соболенко, Плишкова, Кенин и компания – снялись с турнира в Чикаго
Их заменят другие представительницы женского Тура
Арина Соболенко / Фото - WTAЦелый ряд топовых теннисисток снялся с турнира WTA 500 в Чикаго, который запланирован в период с 27 сентября по 3 октября.
На американских кортах не сыграют Арина Соболенко, Каролина Плишкова, София Кенин, Кори Гауфф, Дарья Касаткина, Сорана Кырстя, Петра Мартич, Хизер Уотсон, Йоханна Конта и Елена Веснина.
В основной сетке турнира их заменят Слоан Стивенс, Андрес Петкович, Энн Ли, Кайя Канепи, Аманда Анисимова, Мэдисон Бренгл, Мария Осорио, Се Су-Вей, Мари Бузкова и Александра Соснович.
А тем временем датская теннисистка Каролин Возняцки сообщила, что намерена завершить карьеру и провести прощальный матч в Копенгагене.