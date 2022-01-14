Союз юристов Австралии встал на сторону Джоковича, после новости о повторной отмене визы

Новак Джокович / фото - Getty Images

Союз юристов Австралии встал на строну Новака Джоковича, после новости о том, что министр иммиграции страны Алекс Хоук повторно аннулировал визу теннисиста. На своем официальном сайте Союз выпустил официальное заявление, в котором подчеркнул незаконность действий властей по отношению к теннисисту.

Власть, предоставленная министру иммиграции и пограничной службе, только увеличивается – чего не скажешь о прозрачности принятия решений и ответственности за них. Во многих случаях решения министра нельзя опротестовать, они не подвергаются никакому контролю. У многих людей нет тех ресурсов, которые есть у Джоковича для привлечения команды юристов.

Помешательство правительства на строгой политике охраны границ вкупе с произвольным подходом к отмене виз и задержаниям создали скандал на этой неделе. Но важнее то, что за многие годы они уничтожили жизни тысяч людей».