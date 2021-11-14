Стаховский и Сачко попали в основную сетку турнира во Франции

Георгий Кравченко начнет соревнования с квалификации

Фото: ФТУ

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Виталий Сачко выступят в основной сетке турнира серии АТРChallenger Tour в городе По, Франция.

В первом круге Стаховский встретится с австрийцем Деннисом Новаком, соперником Сачко стал Александр Ричард из США.

Еще один украинец – Георгий Кравченко заявился в квалификацию, где сыграет против Ивана Неделько из России.

«Челленджер» в По пройдет с 15 по 21 ноября.

Напомним, накануне Стаховский в украинском дерби обыграл Дениса Молчанова и стал чемпионом парного турнира в Словакии.