Стаховский потерпел поражение в четвертьфинале квалификации US Open
Стаховский опустился на 2 строчки в рейтинге АТР. Джокович вне конкуренции
Марченко сохранил свои позиции
Сергей Стаховский / Фото - tennisua.orgРейтинг ATP полностью разморожен. Об этом сообщает официальный сайт мужского Тура.
Победитель турнира в Уинстон-Сейлеме Илья Ивашко обновил личный рекорд и поднялся на 10 позиций, финалист Микаэль Имер, в свою очередь, перепрыгнул аж на 18 строчек.
Отметим, что лучший теннисист Украины Илья Марченко сохранил свои позиции в обновленном рейтинге. Что касается Сергея Стаховского, то он опустился на 2 строчки.
Обновленный рейтинг АТР:
1.(1) Новак Джокович (Сербия) – 11113
2.(2) Даниил Медведев (Россия) – 9980
3.(3) Стефанос Циципас (Греция) – 8350
4.(4) Александр Зверев (Германия) – 8240
5.(5) Рафаэль Надаль (Испания) – 7815
6.(6) Доминик Тим (Австрия) – 6995
7.(7) Андрей Рублев (Россия) – 6400
8.(8) Маттео Берреттини (Италия) – 5533
9.(9) Роджер Федерер (Швейцария) – 4125
10.(10) Денис Шаповалов (Канада) – 3580
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53.(63) Илья Ивашко (Беларусь) – 1250
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72.(90) Микаэль Имер (Швеция) – 981
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154.(154) Илья Марченко (Украина) – 484
227.(225) Сергей Стаховский (Украина) – 302
269.(265) Виталий Сачко (Украина) – 237
А тем временем украинец Даниил Калениченко проиграл в финале турнира серии ITF M15 в Братиславе, Словакия.