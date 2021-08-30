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Стаховский опустился на 2 строчки в рейтинге АТР. Джокович вне конкуренции

Марченко сохранил свои позиции
Теннис ATP
11:07
Стаховский опустился на 2 строчки в рейтинге АТР. Джокович вне конкуренции
Сергей Стаховский / Фото - tennisua.org
Рейтинг ATP полностью разморожен. Об этом сообщает официальный сайт мужского Тура.

Победитель турнира в Уинстон-Сейлеме Илья Ивашко обновил личный рекорд и поднялся на 10 позиций, финалист Микаэль Имер, в свою очередь, перепрыгнул аж на 18 строчек.

Отметим, что лучший теннисист Украины Илья Марченко сохранил свои позиции в обновленном рейтинге. Что касается Сергея Стаховского, то он опустился на 2 строчки.

Обновленный рейтинг АТР:

1.(1) Новак Джокович (Сербия) – 11113

2.(2) Даниил Медведев (Россия) – 9980

3.(3) Стефанос Циципас (Греция) – 8350

4.(4) Александр Зверев (Германия) – 8240

5.(5) Рафаэль Надаль (Испания) – 7815

6.(6) Доминик Тим (Австрия) – 6995

7.(7) Андрей Рублев (Россия) – 6400

8.(8) Маттео Берреттини (Италия) – 5533

9.(9) Роджер Федерер (Швейцария) – 4125

10.(10) Денис Шаповалов (Канада) – 3580
...
53.(63) Илья Ивашко (Беларусь) – 1250
...
72.(90) Микаэль Имер (Швеция) – 981
...
154.(154) Илья Марченко (Украина) – 484

227.(225) Сергей Стаховский (Украина) – 302

269.(265) Виталий Сачко (Украина) – 237

А тем временем украинец Даниил Калениченко проиграл в финале турнира серии ITF M15 в Братиславе, Словакия.
Владимир Кириченко
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Теги

Сергей Стаховский Илья Марченко

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