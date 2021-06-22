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Стаховский вышел во второй круг квалификации Wimbledon

Украинец продолжит борьбу за место в основной сетке травяного Шлема
Теннис Grand Slam
20:10
Стаховский вышел во второй круг квалификации Wimbledon
Сергей Стаховский / фото - Getty Images

Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский обыграл Го Соеда из Японии в первом круге квалификации Wimbledon со счетом 6:3, 7:6(11).

В следующем раунде Стаховский сразится против Грегуара Баррера из Франции.

Ранее во второй круг квалификации Wimbledon вышел Илья Марченко.

Рене Тер Велде
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Теги

Wimbledon Сергей Стаховский

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