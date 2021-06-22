Стаховский потерял 21 позицию в обновленном рейтинге АТР, в топ-10 – без изменений
Стаховский вышел во второй круг квалификации Wimbledon
Украинец продолжит борьбу за место в основной сетке травяного Шлема
20:10
Сергей Стаховский / фото - Getty Images
Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский обыграл Го Соеда из Японии в первом круге квалификации Wimbledon со счетом 6:3, 7:6(11).
В следующем раунде Стаховский сразится против Грегуара Баррера из Франции.
Ранее во второй круг квалификации Wimbledon вышел Илья Марченко.
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