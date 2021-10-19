А он точно для девушки? Свитолина приобрела новый автомобиль
Стартовый матч Свитолиной на турнире в Тенерифе был прерван из-за наступления темноты. Он будет доигран в среду
Украинка выиграла первый сет у колумбийки Осорио Серрано
Элина Свитолина / Фото - FacebookЛучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) и колумбийка Мария Камила Осорио Серрано (№63 WTA) не смогли доиграть матч первого раунда на турнире в Тенерифе (Испания).
Встреча была приостановлена из-за наступления темноты, ее доиграют завтра. Отметим, что украинка выиграла первый сет со счетом 7:5.
Свитолина и Осорио Серрано впервые встретились в официальном матче.
В следующем раунде триумфатор противостояния Свитолина – Осорио Серрано выйдет на корт против Лукреции Стефанини (№188 WTA) или Майар Шериф (№64 WTA).
А тем временем стала известна соперница украинки Ангелины Калининой по 1/8 финала Кубка Кремля.