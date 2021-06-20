Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Свитолина и Костюк сыграют вместе в парном разряде в Истборне

На турнире WTA в Великобритании состоялась жеребьевка в парной сетке
Теннис WTA
17:30
Свитолина и Костюк сыграют вместе в парном разряде в Истборне
Элина Свитолина / фото - Getty Images

На турнире Viking International Eastbourne – WTA500 в Истборне (Великобритания) состоялась жеребьевка в парной сетке, по итогам которой украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк в первом круге сыграют против Алексы Гуарачи (Чили) и Дезире Кравчик (США), посеянных под третьим номером.

Людмила Киченок и японка Макото Ниномия на старте встретятся с обладательницами wild card Самантой Стосур (Австралия) и Коко Вандевей (США).

В случае побед в своих первых матчах украинские теннисистки встретятся в четвертьфинале.

Вчера Свитолина узнала свою первую соперницу в основной сетке, а Костюк сегодня победила в финале квалификации.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Элина Свитолина Марта Костюк Людмила Киченок

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Костюк на характере пробилась в основу турнира в Истборне, разгромив соперницу в 3-м сете
Костюк на характере пробилась в основу турнира в Истборне, разгромив соперницу в 3-м сете
Теннис WTA
15:08
Свитолина получила второй номер посева в Истборне
Свитолина получила второй номер посева в Истборне
Теннис WTA
19 июня 19:30
Костюк пробилась в финал квалификации турнира в Истборне
Костюк пробилась в финал квалификации турнира в Истборне
Теннис WTA
19 июня 19:00
Костюк начнет турнир в Истборне с квалификации
Костюк начнет турнир в Истборне с квалификации
Теннис WTA
19 июня 07:24
Костюк зачехлила ракетку на турнире в Бирмингеме
Костюк зачехлила ракетку на турнире в Бирмингеме
Теннис WTA
17 июня 21:33
Людмила Киченок и Ниномия за час разобрались с соперницами в четвертьфинале турнира в Бирмингеме
Людмила Киченок и Ниномия за час разобрались с соперницами в четвертьфинале турнира в Бирмингеме
Теннис WTA
17 июня 16:58

Новости: Теннис

Свитолина и Костюк сыграют вместе в парном разряде в Истборне
Свитолина и Костюк сыграют вместе в парном разряде в Истборне
WTA
17:30
Умбер выиграл у Рублева в финале турнира в Галле
Умбер выиграл у Рублева в финале турнира в Галле
ATP
17:00
Костюк на характере пробилась в основу турнира в Истборне, разгромив соперницу в 3-м сете
Костюк на характере пробилась в основу турнира в Истборне, разгромив соперницу в 3-м сете
WTA
15:08
Экс-тренер Федерера: «Несправедливо, что Джокович не получил того признания, которого заслуживает»
Экс-тренер Федерера: «Несправедливо, что Джокович не получил того признания, которого заслуживает»
ATP
14:29
Экс-третья ракетка мира пропустит Wimbledon
Экс-третья ракетка мира пропустит Wimbledon
ATP
12:38
День рождения Надаля стал Национальным днем тенниса
День рождения Надаля стал Национальным днем тенниса
ATP
09:25
Умбер сразится с Рублевым за титул чемпиона Галле
Умбер сразится с Рублевым за титул чемпиона Галле
ATP
19 июня 19:47
Свитолина получила второй номер посева в Истборне
Свитолина получила второй номер посева в Истборне
WTA
19 июня 19:30
Костюк пробилась в финал квалификации турнира в Истборне
Костюк пробилась в финал квалификации турнира в Истборне
WTA
19 июня 19:00
Все новости

Популярные новости

Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Богиня! В сети появились сексуальные фото экс-невесты Кличко в бикини
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 14:17
14
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Известны два очень важных пункта в контракте на бой Джошуа и Усика
Бокс Профессиональный бокс
16 июня 07:27
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Ковалев дал неожиданный прогноз на поединок Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
15 июня 11:16
2
Все новости

Анонсы

Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
WEB
Чемпионат Украины по легкой атлетике. Видео трансляция на XSPORT
14:30
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Видео трансляция
19:00
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Италия - Уэльс. Онлайн трансляция
19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Видео трансляция
19:00
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Швейцария - Турция. Онлайн трансляция
19:00
Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Турция. Видео трансляция
WEB
TV
Финал четырех Золотой Евролиги. Украина — Турция. Видео трансляция
21:00
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Онлайн трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Австрия. Видео трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Онлайн трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Северная Македония - Нидерланды. Видео трансляция
21 июня 19:00
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Онлайн трансляция
21 июня 21:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Онлайн трансляция
21 июня 22:00
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Финляндия - Бельгия. Видео трансляция
21 июня 22:00
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Россия - Дания. Видео трансляция
21 июня 22:00
«Украина футбольная»
TV
«Украина футбольная»
22 июня 00:15
Евро-2020. Чехия - Англия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Чехия - Англия. Видео трансляция
22 июня 22:00
Евро 2020. Чехия - Англия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Чехия - Англия. Онлайн трансляция
22 июня 22:00
Евро-2020. Хорватия - Шотландия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Хорватия - Шотландия. Онлайн трансляция
22 июня 22:00
Евро 2020. Хорватия - Шотландия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Хорватия - Шотландия. Видео трансляция
22 июня 22:00
Евро 2020. Швеция - Польша. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Польша. Онлайн трансляция
23 июня 19:00
Евро 2020. Швеция - Польша. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Швеция - Польша. Видео трансляция
23 июня 19:00
Евро 2020. Словакия - Испания. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Словакия - Испания. Видео трансляция
23 июня 19:00
Евро 2020. Словакия - Испания. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Словакия - Испания. Онлайн трансляция
23 июня 19:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00