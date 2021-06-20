Свитолина и Костюк сыграют вместе в парном разряде в Истборне

На турнире WTA в Великобритании состоялась жеребьевка в парной сетке

Элина Свитолина / фото - Getty Images

На турнире Viking International Eastbourne – WTA500 в Истборне (Великобритания) состоялась жеребьевка в парной сетке, по итогам которой украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк в первом круге сыграют против Алексы Гуарачи (Чили) и Дезире Кравчик (США), посеянных под третьим номером.

Людмила Киченок и японка Макото Ниномия на старте встретятся с обладательницами wild card Самантой Стосур (Австралия) и Коко Вандевей (США).

В случае побед в своих первых матчах украинские теннисистки встретятся в четвертьфинале.

Вчера Свитолина узнала свою первую соперницу в основной сетке, а Костюк сегодня победила в финале квалификации.