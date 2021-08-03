«Ментально готова к Олимпиаде в Париже». Свитолина рассказала о дальнейших планах
Свитолина о психологии Байлз: «Ты должен справляться с большим давлением»
Украинка отметила, что в последнее время часть спортсменов не справляются с ментальными проблемами
3 августа 18:42
Элина Свитолина / Фото: j48tennis
Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Элина Свитолина в эфире программы Сніданок з 1+1 прокомментировала
ситуацию с американской гимнасткой Симоной Байлз, которая во время ОИ-2020 испытала психологические проблемы.
«Сейчас спортсменам сложно из-за социальных сетей, откуда поступает много хейта, когда ты не хорошо выступаешь. Журналисты тоже иногда пишут не очень хорошие статьи о тебе. Поэтому сейчас это какая-то новая волна, которую некоторым очень сложно перенести. Один спортсмен воспринимает это как часть работы, а другие принимают близко к сердцу.
Некоторым спортсменам с этим тяжелее справиться, чем другим. Конечно, когда ты выступаешь, это добавляет больше давления. С одной стороны, ты понимаешь, что бывают ожидания не только от себя, но и страны и твоей команды. С какой-то стороны я понимаю её, но это часть твоей работы, ты должен справляться с большим давлением, пытаться настраивать себя и ограждать от негатива, который льётся на тебя».
Напомним, ранее Байлз из-за психологических проблем снялась с ряда олимпийских финалов.
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