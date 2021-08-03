Свитолина о психологии Байлз: «Ты должен справляться с большим давлением»

Элина Свитолина / Фото: j48tennis

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Элина Свитолина в эфире программы Сніданок з 1+1 прокомментировала ситуацию с американской гимнасткой Симоной Байлз, которая во время ОИ-2020 испытала психологические проблемы.



Некоторым спортсменам с этим тяжелее справиться, чем другим. Конечно, когда ты выступаешь, это добавляет больше давления. С одной стороны, ты понимаешь, что бывают ожидания не только от себя, но и страны и твоей команды. С какой-то стороны я понимаю её, но это часть твоей работы, ты должен справляться с большим давлением, пытаться настраивать себя и ограждать от негатива, который льётся на тебя».