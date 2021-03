Свитолина отдала практически выигранный матч 35-летней россиянке. Это явно психология

Только ленивый сейчас не критикует Элину Свитолину. Пятая ракетка мира не воспользовалась хорошей сеткой, чтобы далеко пройти на Australian Open, после чего невзрачно выступила на турнире в Дохе, безвольно проиграв травмированной Виктории Азаренко, которая после победы над украинкой даже не вышла на следующий матч из-за своего повреждения.

Турнир в Дубае – особенная история для Свитолиной. Здесь она брала титул два раза, в том числе, в феврале 2017-го года выиграв свой первый турнир престижной категории Premier 5. Здешние хардовые корты не слишком быстрые и подходят под стиль игры украинки.

На этот раз опять высокая категория турнира в Дубае (он меняется каждый год ею с турниром в Дохе) и статус первой сеянной у Свитолиной. Стартовый круг украинка пропускала, а во втором раунде ее соперницей стала двукратная чемпионка «Шлемов» и бывшая ракетка мира 35-летняя россиянка Светлана Кузнецова.

До этого Свитолина обыгрывала Кузнецову уже четыре раза (в пяти матчах), причем в последних двух встречах в двух партиях. В этом сезоне россиянка также не впечатляет результатами, нигде не доходя дальше второго круга. На предваряющем Australian Open турнире в Мельбурне он уступила Дженнифер Брэйди, на Открытом чемпионате Австралии Белинде Бенчич, а на соревнованиях в Дохе на минувшей неделе – уже упомянутой Азаренко, только кругом раньше, чем Свитолина.

Казалось бы, вполне проходимая соперница для этой стадии. И уже старт матча задекларировал перевес Свитолиной. Украинка в первом же гейме имела два брейк-поинта, реализовать, правда их не смогла, но взяла подачу Кузнецовой уже при счете 1:1. Игра давалась, украинка отлично играла на первой подаче и много пробивала навылет. При счете 4:2 Свитолина сделала ее один брейк, который окончательно предопределили исход партии.

Во втором сете, казалось, будет продолжение вдохновенной игры. Свитолина сразу же сделала брейк и повела 1:0, но уже в следующем гейме отдала свою подачу. Как оказалось, этот момент стал переломным.

Больше во второй партии у украинки не было брейк-поинтов. При счете 4:4 Кузнецова взяла гейм на своей подаче «под ноль», а украинка занервничала. Ей предстояло подавать на то, чтобы остаться в партии, и она не выдержала напряжения – россиянка воспользовалась уже первым сет-болом.

A 56-second hold!



Svetlana Kuznetsova serves her first aces of the match when it matters the most, and is providing top seed Elina Svitolina a tough challenge in the second set!



[: @WTA TV] pic.twitter.com/uisdv5Zxdm