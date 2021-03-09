Свитолина отдала практически выигранный матч 35-летней россиянке. Это явно психология
Украинка имела в запасе сет и брейк, но позволила Кузнецовой сделать впечатляющий камбэк
Только ленивый сейчас не критикует Элину Свитолину. Пятая ракетка мира не воспользовалась хорошей сеткой, чтобы далеко пройти на Australian Open, после чего невзрачно выступила на турнире в Дохе, безвольно проиграв травмированной Виктории Азаренко, которая после победы над украинкой даже не вышла на следующий матч из-за своего повреждения.
Турнир в Дубае – особенная история для Свитолиной. Здесь она брала титул два раза, в том числе, в феврале 2017-го года выиграв свой первый турнир престижной категории Premier 5. Здешние хардовые корты не слишком быстрые и подходят под стиль игры украинки.
На этот раз опять высокая категория турнира в Дубае (он меняется каждый год ею с турниром в Дохе) и статус первой сеянной у Свитолиной. Стартовый круг украинка пропускала, а во втором раунде ее соперницей стала двукратная чемпионка «Шлемов» и бывшая ракетка мира 35-летняя россиянка Светлана Кузнецова.
До этого Свитолина обыгрывала Кузнецову уже четыре раза (в пяти матчах), причем в последних двух встречах в двух партиях. В этом сезоне россиянка также не впечатляет результатами, нигде не доходя дальше второго круга. На предваряющем Australian Open турнире в Мельбурне он уступила Дженнифер Брэйди, на Открытом чемпионате Австралии Белинде Бенчич, а на соревнованиях в Дохе на минувшей неделе – уже упомянутой Азаренко, только кругом раньше, чем Свитолина.
Казалось бы, вполне проходимая соперница для этой стадии. И уже старт матча задекларировал перевес Свитолиной. Украинка в первом же гейме имела два брейк-поинта, реализовать, правда их не смогла, но взяла подачу Кузнецовой уже при счете 1:1. Игра давалась, украинка отлично играла на первой подаче и много пробивала навылет. При счете 4:2 Свитолина сделала ее один брейк, который окончательно предопределили исход партии.
Во втором сете, казалось, будет продолжение вдохновенной игры. Свитолина сразу же сделала брейк и повела 1:0, но уже в следующем гейме отдала свою подачу. Как оказалось, этот момент стал переломным.
Больше во второй партии у украинки не было брейк-поинтов. При счете 4:4 Кузнецова взяла гейм на своей подаче «под ноль», а украинка занервничала. Ей предстояло подавать на то, чтобы остаться в партии, и она не выдержала напряжения – россиянка воспользовалась уже первым сет-болом.
A 56-second hold!— WTA Russians (@WTArussians) March 9, 2021
Svetlana Kuznetsova serves her first aces of the match when it matters the most, and is providing top seed Elina Svitolina a tough challenge in the second set!
[: @WTA TV] pic.twitter.com/uisdv5Zxdm
В третьей партии играла только Кузнецова. Казалось, что за счет свежести (Кузнецова только в трех партиях вчера обыграла китаянку Ван Цян – 6:4, 1:6, 7:5) украинка должна иметь преимущество. Также нельзя было игнорировать тот факт, что Свитолина на девять лет моложе своей соперницы и должна быть лучше готова к затяжным матчам, однако все получилось с точностью до наоборот. По корту порхала Кузнецова, раз за разом попадая невероятные удары.
При счете 5:0 у россиянки было два матчбола на подаче украинки, но она их не использовала. Свитолина избежала «баранки» в решающем сете, но это может быть слабым утешением в этой ситуации. Украинка отдала практически выигранный матч.
Следующей остановкой для Свитолиной будет супертурнир в Майами, стартующий 22-го марта. Для подготовки к нему у украинки есть практически две недели. Судя по всему, последние события в личной жизни не прошли бесследно для украинской теннисистки, поэтому работать придется в первую очередь над психологической подготовкой.
Comeback COMPLETE— wta (@WTA) March 9, 2021
A 21st career victory in Dubai for @SvetlanaK27, taking down top seed Svitolina to set up a Round 3 clash with Krejcikova!#DDFTennis pic.twitter.com/CE23ZBV2Ca
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