Свитолина вернулась в пятерку лучших теннисисток планеты
Свитолина: «Первый автограф я получила от Энди Маррея»
Украинская теннисистка вспоминает, как взяла автограф у экс-первой ракетки мира
Элина Свитолина / фото - glavcom.ua
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась воспоминаниями о том, как взяла автограф у экс-первой ракетки мира британского теннисиста Энди Маррея.
«Первый автограф мне дал Энди Маррей. Он приехал играть в Кубке Дэвиса в мой родной город Одессу. Думаю, ему было лет 16, а мне – не помню сколько. Я была большой его болельщицей, как и сейчас тоже. Не уверена, что у меня все еще сохранился этот автограф, но, тем не менее, первый автограф я получила именно от Маррея».
Who was your first...............autograph @andy_murray, do you remember giving your autograph to a young @ElinaSvitolina at the @DavisCup? pic.twitter.com/MmfgJqrC1o— LTA (@the_LTA) June 21, 2021
В обновленном рейтинге WTA Элина Свитолина вернула себе звание пятой ракетки мира.