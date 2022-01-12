Свитолина призналась, что очень болезненно переживала поражение в полуфинале Олимпийских игр

Украинская теннисистка завоевала бронзу Игр в Токио

Фото: Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в интервью Дмитрию Гордону рассказала, как переживала поражение в полуфинале Олимпийских игр-2020 в Токио. Теннисистка в двух партиях уступила чешке Маркете Вондроушовой – 3:6, 1:6.

Вы завоевали бронзовую медаль, а золото могли взять?

Этот вопрос я себе задаю.

Сколько раз в день?

Сейчас уже не по дню, сейчас в неделю. Когда я проиграла в полуфинале, было очень обидно, потому что была цель – золото. Я знала, что у меня есть шансы, что я могу этого достичь, что соперников, которые остались, я могу обыграть, я их обыгрывала до этого. Конечно, после проигрыша было очень печально.

Плакали?

Да. У меня был перерыв. То есть, я играла с понедельника по пятницу, а вот в субботу у меня был перерыв и целый день у меня была истерика, потому что я очень хотела пройти в финал. Сейчас даже сложно об этом говорить. Но все равно бронза, которую я принесла себе и стране – для меня очень много значит.

Напомним, в итоге Свитолина выиграла бронзу. Эта медаль стала первой для Украины в истории Олимпийских игр в теннисе.