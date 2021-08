Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Чикаго

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира серии WTA-250 в Чикаго, обыграв 80-го номера мирового рейтинга Фиону Ферро – 6:4, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час и 38 минут. За это время украинка выполнила 3 подачи навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-поинта. Ее соперница сделала 1 эйс, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру, а также выиграла 4 гейма на приеме.

Матч Свитолина – Ферро игрался два дня. В четвертьфинале украинка встретится с Кристиной Младенович.

