Свитолина с боями продолжает шествие по сетке ОИ-2020 – украинка в четвертьфинале

Элина во второй раз в карьере сыграет на этой стадии Олимпиады

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Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал Олимпийских игр-2020 в Токио, обыграв представительницу Греции Марию Саккари – 5:7, 6:3, 6:4.

В перовой партии для Свитолиной все так началось, что лучше не придумаешь: она сделала ранний брейк и вела со счетом 4:1, однако затем Саккари, которая всегда играет от себя и в атакующей манере, начала попадать в корт и сначала сравняла счет, а затем и вовсе вышла вперед с брейком, сделав счет 4:5. Тем не менее, украинка также проявила характер и отыгралась (5:5), но впоследствии вновь отдала свою подачу, а затем и сет.

Вторая партия могла стать зеркальным отображение первой, ведь Свитолина вновь вела 4:1. К счастью, в этот раз украинка своего не упустила, закрыв сет и сравняв счет в матче.

В решающей партии борьба была упорной. Свитолина вела 3:1, но позволила сопернице отыграться. Затем Элина снова сделала брейк, который, отыграв два брейк-поинта, подтвердила – 5:3. После этого Саккари взяла свою подачу – 5:4, но Свитолина подает на выход в четвертьфинал. Украинка справилась с нервами и уверенно взяла гейм, и соответственно, матч.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 41 минуту. За это время Свитолина выполнила 10 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-поинтов. Ее соперница сделала 7 эйсов, столько же раз ошиблась при вводе мяча в игру и выиграла 4 гейма на приеме.

Эта третья подряд трудовая победа Свитолиной. Две предыдущие также были добыты в трех сетах.

Свитолина во второй раз в карьере пробилась в четвертьфинал Олимпийских игр. В Рио-2016 на пути в эту стадию она сенсационно обыграла Серену Уильямс, однако затем в уступила Петре Квитовой. В Токио-2020 ее следующей соперницей станет победительница матча Каролина Плишкова – Камила Джорджи.





Напомним, в четвертьфинале парного турнира сыграют сестры Киченок.