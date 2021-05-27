Завацкая: «Я намного лучше себя чувствовала и это помогло провести такой физически трудный матч»
Свитолина с Кербер провели совместную тренировку на Roland Garros
В основную сетку французского Шлема могут пройти еще две украинки
17:02
Элина Свитолина / Фото: j48tennis.net
Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела совместную тренировку с немкой Анжелик Кербер (27-я строчка рейтинга WTA).
Свитолина и Кербер 14 раз встречались на кортах в турнирных матчах. Украинка выиграла 7 последних личных встреч, а общий счет 9:5 в пользу Элины.
Напомним, что матчи основной сетки Roland Garros пройдут с 31 мая по 13 июня.
Отметим, что украинки Ангелина Калинина и Катарина Завацкая пробились в финал квалификации французского Шлема.
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