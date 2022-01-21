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Свитолина снова проиграла очень рано на Grand Slam. Но на этот раз это не обидно

Против Азаренко не было никаких шансов
Теннис Grand Slam
11:15
Свитолина снова проиграла очень рано на Grand Slam. Но на этот раз это не обидно
Элина Свитолина / Фото - Jimmie48

Опять все мечты остались мечтами. Хотя, откровенно говоря, в этот раз их было меньше всего за последнее время. Первая ракетка Украины Элина Свитолина снова остановилась на первой неделе турнира «Большого шлема», причем на этот раз проиграла разгромно еще в третьем круге.

Счет матча против Виктории Азаренко говорит сам за себя – 0:6, 2:6 за 1 час и 7 минут игры. Белорусская теннисистка в очередной раз доказала, что является очень неудобной соперницей для украинки: за пять встреч против Азаренко Свитолина не выиграла ни разу, суммарно взяв только два сета.

В этот раз тоже все было максимально прозаично для белоруски. Она не проиграла ни одного гейма на своей подаче, хотя у Свитолиной было четыре брейк-поинта. Азаренко вела игру, но при этом в три раза реже ошибалась, чем соперница. По статистике активно выигранных мячей преимущество белоруски минимальное, но очень часто по ходу розыгрышей она пыталась вести игру. Даже хайлайты самого матча на 90% состоят из виннерсов Азаренко, всецело отражая рисунок ее агрессивной игры и отличной работы ногами. Это была ее задача изначально – и с ней она справилась, о чем сказала после матча.

«Не давала ей войти в игру, я знаю, что Элина отлично работает в защите, что она борется. Мне важно было удерживать инициативу в своих руках, не давать ей возможности продохнуть. Это была моя цель до матча и я смогла воплотить этот план в жизнь».

Свитолина остановилась на Australian Open уже на первой сеянной. Возможно, где-то не повезло встретиться на этом этапе именно с Азаренко, которая сейчас демонстрирует свой лучший теннис за последние несколько лет. В то же время, нельзя не признать, что сама Элина подошла к старту сезона полностью неготовой. Матчи перед Australian Open это продемонстрировали еще несколько недель назад, а на самом «мэйджоре» в первых кругах повезло попасть на очень посредственных несеянных теннисисток в лице Фионы Ферро и Армони Тан, а не на ту же, к примеру, Клару Таусон или Мэдисон Киз.

«Физическая форма посредственная пока, в начале сезона. Пока не вижу успешности в смене команды. Посмотрим. Сезон длинный», – написал после матча экс-спонсор Свитолиной Юрий Сапронов.

Действительно, пока что никаких изменений в игре Свитолиной после начала сотрудничества с Гюнтером Бресником и Андисом Юшкой не прослеживается. В матче против Азаренко украинка иногда пыталась просто перебить мощную белоруску, что не дало никаких результатов. Затягивать же розыгрыши просто не получалось из-за большого количества невынужденных ошибок.

Плюс Свитолину продолжают преследовать психологические проблемы. На протяжении всего матча в игре украинки сквозила неуверенность в себе, что особо контрастировало на фоне белоруски, которая знала, что делает на корте от первого и до последнего удара.

На этот раз Свитолина даже близко не подошла к перспективе победы на «шлеме». Более того, она даже не повторила прошлогодний результат – четвертый круг. А это значит, что она потеряет 110 очков и окажется на грани вылета из второй десятки мирового рейтинга. Впервые за очень долгое время.

Однако делать катастрофы из такого результата не стоит. Впереди у Свитолиной будет пауза для отдыха и работы с новым тренерским штабом, а уже в середине февраля будут крупные турниры на Ближнем Востоке – в Дохе и Дубае. На тамошнем харде украинка всегда демонстрирует хорошие результаты и умеет подходить к этой части сезона в неплохой форме, а, значит, может поднабрать очков и улучшить положение в рейтинге, а также прибавить в уверенности перед Индиан-Уэллсом и Майами. Но для этого нужно сделать то, для чего Свитолина приглашала новый штаб – изменения в игре. Без кардинального перестроения стиля ждать улучшения результатов вряд ли стоит.

«Хочешь выиграть Шлем, нужно искать чем. На это уходит время и попытки. И никакой гарантии успеха. Элина выбрала искать, это ее мотивация. Ездить просто играть, видимо, не цепляет. Этот выбор заслуживает поощрения. Но он чреват определенными возможными потер ями», – написал на своей странице в Facebook Сапронов.

И здесь бывший спонсор теннисистки прав на все 100%. Но пока что Свитолина останется в Австралии, чтобы поддержать своего супруга Гаэля Монфиса, который уже пробился в четвертый круг. Еще в прошлом году он проиграл в первом раунде и плакал на пресс-конференции, а Свитолина писала его имя на камере и, как могла, поддерживала. Теперь Монфису нужно сделать все то же самое – Элина переживает не самый простой период своей карьеры.

Александр Черненко
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Теги

Элина Свитолина Виктория Азаренко Australian Open

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