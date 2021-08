Свитолина: «Я счастлива, что этот трофей оказался в моих руках»

Фото: twitter.com/ElinaSvitolina

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала завоевание дебютного трофея в сезоне. Украинская теннисистка победила на турнире WTA-250 в Чикаго:

All that



@ElinaSvitolina's sweet 16 in Chicago #ChiTennisFestival pic.twitter.com/dWdZObOvfm