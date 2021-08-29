Видеообзор матча Свитолина – Корне
Свитолина: «Я счастлива, что этот трофей оказался в моих руках»
Украинская теннисистка выиграла первый титул в сезоне
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала завоевание дебютного трофея в сезоне. Украинская теннисистка победила на турнире WTA-250 в Чикаго:
«Это точно была сложная неделя для всех. Но по итогу я счастлива, что этот трофей оказался в моих руках. Поздравляю Ализе и желаю как можно быстрее восстановиться к US Open. Сегодня меня много что мотивировало. Спасибо украинским болельщикам на стадионе, я действительно была удивлена, как много было поддержки на трибунах».
All that— wta (@WTA) August 28, 2021
@ElinaSvitolina's sweet 16 in Chicago #ChiTennisFestival pic.twitter.com/dWdZObOvfm
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