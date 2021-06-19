Теннисист обругал судью и был снят с матча турнира в Барселоне. Но это не самая безумная дисквалификация в истории
Такого еще не было. 2 теннисиста из топ-100 решили устроить боксерский поединок
Инициатором стал скандальный Киргиос
Ник Киргиос / фото - FoxSports
58-я ракетка мира Ник Киргиос вновь отличился своим поведением вне теннисного корта. Теннисист в своем Twitter предложил коллегам по Туру устроить боксерский поединок. Австралийцу ответил 98-й номер рейтинга АТР Люка Пуй.
«Есть идея! Хочу провести боксерский матч – Ник Кирьос против кого-то. Кого бы вы хотели увидеть со мной на ринге?»
«Я в деле! Назначай дату»..
«Хочешь подраться? Давай, попробуй. Но помни, что мы друзья».
Напомним, Киргиос не играл на турнирах до старта травяного сезона.
Недавно он объявил о возвращении на корт.
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