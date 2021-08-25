Тим: «Джокович не упустит шанс собрать Большой шлем»
Тим: «Надеюсь вернуться в тур на Australian Open»
Австрийский теннисист назвал сроки возвращения
Доминик Тим / фото - tennishead.net
Чемпион US Open Доминик Тим, пропускающий вторую половину сезона из-за травмы запястья, рассказал, когда вернется в тур.
Австрийца цитирует lequipe.fr:
«Я хотел вернуться слишком быстро, спешил. Сейчас я понимаю, что мне понадобится время. Очень долго я не знал, сколько именно не смогу играть. Психологически было очень тяжело. Сейчас появилась ясность, и это позволяет мне спокойнее оценивать ситуацию.
Сейчас я еще шесть недель буду в бандаже. Надеюсь, что в начале ноября смогу вернуться к тренировкам. И надеюсь вернуться в тур на Australian Open. Это возможно при условии, что мне удастся избежать операции. Если не удастся, возвращение отложится примерно на два месяца».
Доминик Тим больше не выйдет на корты Тура в 2021 году из-за травмы.
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