Тим: «Надеюсь вернуться в тур на Australian Open»

Доминик Тим / фото - tennishead.net

Чемпион US Open Доминик Тим, пропускающий вторую половину сезона из-за травмы запястья, рассказал, когда вернется в тур.

Австрийца цитирует lequipe.fr:

Сейчас я еще шесть недель буду в бандаже. Надеюсь, что в начале ноября смогу вернуться к тренировкам. И надеюсь вернуться в тур на Australian Open. Это возможно при условии, что мне удастся избежать операции. Если не удастся, возвращение отложится примерно на два месяца».