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Тим: «Надеюсь вернуться в тур на Australian Open»

Австрийский теннисист назвал сроки возвращения
Теннис ATP
14:25
Тим: «Надеюсь вернуться в тур на Australian Open»
Доминик Тим / фото - tennishead.net

Чемпион US Open Доминик Тим, пропускающий вторую половину сезона из-за травмы запястья, рассказал, когда вернется в тур.

Австрийца цитирует lequipe.fr:

«Я хотел вернуться слишком быстро, спешил. Сейчас я понимаю, что мне понадобится время. Очень долго я не знал, сколько именно не смогу играть. Психологически было очень тяжело. Сейчас появилась ясность, и это позволяет мне спокойнее оценивать ситуацию.

Сейчас я еще шесть недель буду в бандаже. Надеюсь, что в начале ноября смогу вернуться к тренировкам. И надеюсь вернуться в тур на Australian Open. Это возможно при условии, что мне удастся избежать операции. Если не удастся, возвращение отложится примерно на два месяца».

Доминик Тим больше не выйдет на корты Тура в 2021 году из-за травмы.

Рене Тер Велде
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Доминик Тим травмы

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