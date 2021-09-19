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Тони Надаль: «Был удивлен, что Джокович не справился с давлением в финале US Open»

Испанский тренер прокомментировал эмоции серба в матче с Медведевым
Теннис Grand Slam
14:25
Тони Надаль: «Был удивлен, что Джокович не справился с давлением в финале US Open»
Тони Надаль / фото - Getty Images

Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля, прокомментировал эмоции первой ракетки мира серба Новака Джоковича в финале US Open.

Испанского тренера цитирует портал tennishead.net.

«Невероятный груз всего, что было на кону, не позволил ему бороться с неудержимой игрой Даниила Медведева. И должен признать, я был удивлен, что он не справился с давлением.

Возможно, в последние годы он стал чуть менее устойчивым, но мы привыкли, что он обладает выдающейся способностью справляться с напряженными моментами.

Джокович знал, что это самый важный матч в его жизни, который может завершить споры о величайшем игроке в истории. Очевидно, это поражение будет болезненным, но серб оправится».

Также Тони Надаль выразил уверенность, что Рафаэль Надаль, а также Роджер Федерер и Новак Джокович продолжат соперничество за звание величайшего теннисиста в истории.

Рене Тер Велде
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Теги

Тони Надаль Новак Джокович US Open Рафаэль Надаль

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