Тони Надаль: «Был удивлен, что Джокович не справился с давлением в финале US Open»

Тони Надаль / фото - Getty Images

Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля, прокомментировал эмоции первой ракетки мира серба Новака Джоковича в финале US Open.

Испанского тренера цитирует портал tennishead.net.

Возможно, в последние годы он стал чуть менее устойчивым, но мы привыкли, что он обладает выдающейся способностью справляться с напряженными моментами.

Джокович знал, что это самый важный матч в его жизни, который может завершить споры о величайшем игроке в истории. Очевидно, это поражение будет болезненным, но серб оправится».