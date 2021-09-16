Тони Надаль: «В следующем сезоне Роджер, Новак и Рафа продолжат сражение за звание величайшего в истории»

Испанский специалист будто забыл о возрасте «Большой тройки»

Тони Надаль / Фото: Tennishead

Дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля Тони Надаль выразил уверенность, что его племянник, а также Роджер Федерер и Новак Джокович продолжат соперничество за звание величайшего теннисиста в истории. Слова испанского специалиста приводит El Pais:

«Думаю, что Рафа и Роджер облегченно вздохнули. В следующем году гонка продолжится. Новак наверняка будет серьезно переживать из-за этой неудачи, но я уверен, что к новому сезону он подойдет с высоко поднятой головой. Надаль, Федерер и Джокович снова будут радовать болельщиков своим соперничеством за звание величайшего в истории».

Федерер, Джокович и Надаль имеют в своем активе по 20 побед на турнирах серии Большого шлема. Этот год на стабильно высоком уровне сумел провести только Новак, который остановился в шаге от календарного Большого шлема. Федерер и Надаль же досрочно завершили сезон из-за травм.

Федереру уже 40 лет, Надалю – 35, Джоковичу – 34.