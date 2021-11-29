Тренер Монфиса: «Гаэль выберет обыграть слепого, чем будет доволен поражением при хорошей игре»
Австрийский тренер Гюнтер Бресник рассказал о сотрудничестве с французским теннисистом Гаэлем Монфисом:
«Несмотря на интенсивные тренировки, Гаэль не выиграл ни одного матча в туре с ноября 2020-го по май 2021 года. Трудно понять, почему так происходило. Для Гаэля важна только победа. Он скорее выберет обыграть слепого в третьем сете на тай-брейке, чем будет доволен поражением при отличной игре. Если ты профессиональный теннисист, а не поп-исполнитель, все дело в эффективности твоей игры, а не в том, как это выглядит. Повезло, что Гаэль не остановился, у него были сомнения. Но во время турниров в США появился проблеск надежды. На тренировках он стал выигрывать у очень хороших соперников. Также его подача вновь начала работать. Он воскрес из мертвых.
Были ли у меня сомнения в его усердии на старте нашего сотрудничества? То, как мы работаем, – такой вариант нас устраивает. Я того же возраста, что и его отец, так что между нами родительско-дружеские отношения. Мы каждый день общаемся по телефону, а это что-то да и значит. Известно, что Гаэль мог пропадать и не общаться неделями, и никто не знал, где он находится.
Я уверен в своих силах как тренер. Это не высокомерие, как кто-то считает. Я просто знаю себе цену. Есть же факты, есть вещи, в которых я действую безошибочно. Я – самый уважаемый тренер в мире. Я начал заниматься этой работой не вчера. В следующем году будет 35 лет, как продолжается моя тренерская деятельность. И я добивался успеха с разными теннисистами».
Сезон Монфис закончил в качестве 21 ракетки мира.
Напомним, Монфис является возлюбленным украинской теннисистки Элины Свитолиной.
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