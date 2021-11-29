Тренер Монфиса: «Гаэль выберет обыграть слепого, чем будет доволен поражением при хорошей игре»

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Австрийский тренер Гюнтер Бресник рассказал о сотрудничестве с французским теннисистом Гаэлем Монфисом:

Были ли у меня сомнения в его усердии на старте нашего сотрудничества? То, как мы работаем, – такой вариант нас устраивает. Я того же возраста, что и его отец, так что между нами родительско-дружеские отношения. Мы каждый день общаемся по телефону, а это что-то да и значит. Известно, что Гаэль мог пропадать и не общаться неделями, и никто не знал, где он находится.

Я уверен в своих силах как тренер. Это не высокомерие, как кто-то считает. Я просто знаю себе цену. Есть же факты, есть вещи, в которых я действую безошибочно. Я – самый уважаемый тренер в мире. Я начал заниматься этой работой не вчера. В следующем году будет 35 лет, как продолжается моя тренерская деятельность. И я добивался успеха с разными теннисистами».