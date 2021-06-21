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Тренер сборной Украины: «Получили подтверждение квалификации на Олимпиаду для Свитолиной и Костюк»

Ожидаются еще 3 лицензии для украинок
Теннис
12:35
Тренер сборной Украины: «Получили подтверждение квалификации на Олимпиаду для Свитолиной и Костюк»
фото - БТУ

Тренер сборной Украины Михаил Филима прокомментировал участие команды на Олимпийских играх в Токио. Наставник назвал имена теннисисток, которые поедут в Японию.

«Мы подали официальную заявку на Олимпийский турнир и уже получили подтверждение квалификации для Элины Свитолиной и Марты Костюк,

До конца месяца будет информация о попадании на турнир сестер Киченок и Катарины Завацкой».

Теннисный турнир в рамках Олимпиады-2020 в Токио пройдет с 24 июля по 1 августа. 

Напомним, вторая ракетка мира Наоми Осака сыграет на Олимпиаде.

Источник: btu.org.ua Антон Кривенко
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Теги

Элина Свитолина Марта Костюк Катарина Завацкая Надежда Киченок Людмила Киченок

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