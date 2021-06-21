По соточке за Костюк и Свитолину
Тренер сборной Украины: «Получили подтверждение квалификации на Олимпиаду для Свитолиной и Костюк»
Ожидаются еще 3 лицензии для украинок
12:35
фото - БТУ
Тренер сборной Украины Михаил Филима прокомментировал участие команды на Олимпийских играх в Токио. Наставник назвал имена теннисисток, которые поедут в Японию.
«Мы подали официальную заявку на Олимпийский турнир и уже получили подтверждение квалификации для Элины Свитолиной и Марты Костюк,
До конца месяца будет информация о попадании на турнир сестер Киченок и Катарины Завацкой».
Теннисный турнир в рамках Олимпиады-2020 в Токио пройдет с 24 июля по 1 августа.
Напомним, вторая ракетка мира Наоми Осака сыграет на Олимпиаде.