Тренер Серены Уильямс назвал причину, по которой она не может выиграть ТБШ с 2017 года

Патрик Муратоглу считает, что его подопечная еще способна добиться успеха на мэйджорах

Фото: USA Today Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной победительницы турниров серии Большого шлема, рассказал, почему его подопечная не побеждала на мэйджорах с 2017 года. Слова специалиста приводит Eurosport: «Уверен, что Серена по-прежнему на это способна. Однако все дело в желании и готовности жертвовать. После появления ребёнка ей стало труднее. Роль матери для нее важнее, чем роль спортсменки. Мне кажется, именно в этом кроется причина ее поражений на Шлемах. Семья для Серена превыше всего».

Сейчас Уильямс 40 лет. Ранее она рассказала о проблемах со здоровьем, которые два раза в месяц отключают ее от тренировочного процесса.

Сергей Остапенко